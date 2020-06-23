Москва, , 15:00 — REGNUM По уголовному делу о хулиганстве задержали 30 болельщиков футбольного клуба «Спартак». Об этом 23 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в рамках уголовного дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») задержали и допросили тридцать болельщиков ФК «Спартак». После допроса задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Инцидент произошёл 19 июня у стадиона «Открытие-Арена». Болельщики перекрыли проезжую часть, мешая передвижению автомобилей, а также подожгли пиротехнику и создали дымовую завесу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России.

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