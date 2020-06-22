Амстердам, , 17:29 — REGNUM Мартен Стекеленбург покинул ливерпульский «Эвертон».

Воспитанник «Аякса» голкипер Стекеленбург заключил контракт с амстердамским клубом сроком на один сезон до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт «аяксидов».

Сообщается, что голкипер покинул «Эвертон» на правах свободного агента, поэтому «Аякс» подписал игрока абсолютно бесплатно.

Стекелнбург защищал цвета «амстердамцев» на протяжении 14 лет, начав свой карьерный путь в системе клуба в 1997 году. В 2011 году голкипера выкупила «Рома», после чего Стекеленбург успел примерить футболки еще четырех клубов — «Фулхэма», «Монако», «Саутгемптона» и «Эвертона».