Минск, , 14:39 — REGNUM В сборную Белоруссии перейдут российские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов. Об этом 22 июня сообщил главный тренер белорусской команды Олег Васильев.

«В парном катании в Беларуси ещё недавно была совсем печальная ситуация — пар не было вообще. Сейчас мы получили одну пару из России», — сказал Васильев.

По его словам, Лукашевич и Степанов — возрастные спортсмены, которые уже отработали своё в России, но в белорусской сборной нужен лидер, за которым потянутся все остальные.

Отметим, что в ноябре 2019 года Лукашевич и Степанов одержали победу на этапе Кубка России.