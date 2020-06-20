Сток-он-Трент, , 09:58 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Сток Сити» Майкл О’Нил выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом 19 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что О’Нил вернулся к работе с командой. 20 июня он будет присутствовать на скамейке запасных в матче «Сток Сити» с «Редингом». Эта игра станет для команд первой после возобновления сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня товарищеский матч между «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» был отменён за несколько минут до начала из-за того, что у О’Нила выявили коронавирус.

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