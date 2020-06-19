Порту, Португалия, , 08:45 — REGNUM «Боавишта» одержала победу над «Виторией Сетубал» в матче чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Боавишты» голы забили нападающие Альберто Буэно (5), Густаво Сауэрбекк (45) и Эриберту Боргеш (90). «Витория» ответила мячом полузащитника Карлиноса.

На сегодняшний день «Боавишта» занимает восьмое место в чемпионате Португалии, на счету команды 35 очков после 27 туров. «Витория Сетубал» идёт на 12-м месте с 30 очками.

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