Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM Болельщикам футбольного клуба «Ростов» разрешат пройти на стадион и поддержать команду, однако заполненность «Ростов Арены» не должна превышать 10%. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев.

«19 июня мы поболеем дистанционно («Ростов» сыграет на выезде с «Сочи». — Прим. ИА REGNUM), а потом у определённой части фанатов появится шанс поболеть на стадионе, когда команда будет играть дома. В дальнейшем мы будем принимать все решения исходя из актуальной эпидемиологической ситуации», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голкипер жёлто-синих Егор Бабуринвысказывал мнение, что к каждому предстоящему матчу необходимо готовиться как к финальной игре.

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