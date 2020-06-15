Москва, , 17:19 — REGNUM Заполняемость стадионов в грядущем рестарте чемпионате России может быть увеличена.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», на матчах возобновляемой Российской премьер-лиги могут увеличить норму допускаемых на стадион болельщиков с 10% до 30%.

По данным источника, данный вопрос сейчас рассматривается руководством лиги. Возможно, расширение заполняемости стадиона будет допустимо с первых чисел июля.

Напомним, что розыгрыш Российской премьер-лиги возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат».