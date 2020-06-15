Казань, , 09:46 — REGNUM В Казани с 10 по 13 июня в Поволжской академии спорта должен был состояться XXIV международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», сообщает Татар-Информ. Организаторы надеялись провести запланированное мероприятие в срок, либо немного сдвинуть даты проведения. В итоге приняли решение об отмене конгресса.

Ожидалось, что на конференцию приедут члены МОК (Международный олимпийский комитет) и FISU (Международная федерация университетского спорта), ученые, специалисты в области физкультуры и спорта, спортивной медицины, биохимии и физиологии спорта, профессорско-преподавательский состав вузов, сотрудники, аспиранты и студенты из разных стран мира.

Целью мероприятия было объединить ученых и специалистов для обсуждения различных проблем олимпийского спорта, образования, выявление тенденций развития олимпийского спорта, инновационных научных проектов, разработок и идей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года из-за коронавируса в Татарии перенесли все спортивные и культурные мероприятия.

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