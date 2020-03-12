Казань, , 12:25 — REGNUM Все спортивные и культурные мероприятия в Татарии будут перенесены. Об этом 12 марта сообщает Inkazan со ссылкой на официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Отмечается, что из-за коронавируса в республике переносятся все мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время. При этом ведутся переговоры со всеми спортивными федерациями, включая представителей «Рубина» и «Ак Барса».

Напомним, 18 и 20 марта должны состояться домашние матчи «Ак Барса» с уфимским «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Восточной конференции КХЛ. В апреле должны пройти игры «Рубина» с «Локомотивом» (5 апреля), «Оренбургом» (19 апреля) и «Краснодаром» (26 апреля).