Лас-Вегас, США, , 14:31 — REGNUM Команды, которые будут участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли, будут базироваться в двух городах. Об этом 13 июня сообщает Las Vegas Review-Journal.

Отмечается, что одним из таких городов должен стать Лас-Вегас. Кроме того, на проведение матчей претендуют ещё девять городов: Даллас, Коламбус, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Чикаго, а также Ванкувер, Торонто и Эдмонтон.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует назвать города 22 июня.

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