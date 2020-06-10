Москва, , 14:04 — REGNUM Российский кёрлингист Александр Крушельницкий возобновит карьеру после того, закончится срок его четырехлетней дисквалификации. Об этом 10 июня заявил президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

«Человек до сих пор не перегорел, мечтает вернуться в большой спорт. Он целеустремленный боец, который хочет всем доказать, что никакого отношения к тому неприятному инциденту он не имел», — цитирует Свищева ТАСС.

Он добавил, что инцидент с допингом мог быть диверсией против него, но расследование зашло в тупик, а уголовное дело не удалось возбудить. При этом все запросы Олимпийского комитета России (ОКР) и официальных органов в МОК и оргкомитет Игр в Пхёнчхане не увенчались успехом.

Напомним, в 2018 году Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу на Играх в Пхёнчхане. Однако их результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы спортсмена, в которой был обнаружен мельдоний.

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