Дюссельдорф, Германия, , 08:33 — REGNUM Дюссельдорфская «Фортуна» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Фортуны» дубль оформил нападающий Роувен Хеннингс. У «Хоффенхайма» отличились форвард Мунас Даббур и полузащитник Стивен Цубер.

С девятой минуты матча «Хоффенхайм» играл в меньшинстве после удаления защитника Беньямина Хюбнера.

На сегодняшний день «Фортуна» набрала 28 очков и находится на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» идёт на шестом месте с 43 очками.

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