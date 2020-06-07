Пекин, , 04:48 — REGNUM Пекин возобновляет городские спортивные мероприятия с 6 июня в связи со снижением уровня реагирования в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

В Пекинском муниципальном бюро спорта сообщили, что поскольку уровень эпидемиологического реагирования в стране был снижен до третьего, все виды спортивных площадок для занятия здоровьем, вновь вернутся к нормальному режиму работы. Также постепенно возобновятся спортивные мероприятий всех видов в нормальном режиме.

Кроме того, как стало известно, международные, национальные и межрегиональные спортивные мероприятия будут возобновлены позже. Пока же они временно возобновлены не будут. По этому поводу будут даны соответствующие инструкции.