Лас-Вегас, США, , 10:39 — REGNUM Идею навести порядок на улицах США с помощью бойцов смешанных единоборств высказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт. Об этом 6 июня он сказал в подкасте актера Стивена Гловера.

«Вы видели видео, на котором Джон Джонс отбирает баллончик с краской у парней? Мне кажется, они чуть не наложили в штаны. Я думаю, может, мне стоит отправить бойцов UFC на улицу и остановить этот беспредел», — сказал Уайт.

Ранее Джон Джонс, который является чемпионом UFC в полутяжёлом весе, опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он отбирает у протестующих аэрозольный баллончик с краской. В подписи к ролику он призвал участников протестных акций прекратить беспорядки.

Напомним, в США продолжаются протесты на улицах, вызванные гибелью чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота).