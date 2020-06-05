Симферополь, , 16:49 — REGNUM Матчи чемпионата Крыма по футболу возобновляются 4 июля после паузы, вызванной коронавирусом. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

Напомним, что чемпионат Крыма по футболу был приостановлен 19 марта. Сегодня же президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата премьер-лиги сезона 2019/20. Чемпионат возобновится 4 июля матчами 18-го тура. Последний тур состоится 30 августа 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была зарегистрирована в июле 2015 года. Всего в турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.