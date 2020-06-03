Оттава, , 19:00 — REGNUM Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит уверен в том, что его команда получит первый пик на предстоящем драфте НХЛ.

Напомним, что у «Оттавы» в совокупности самые большие шансы получить право выбирать первыми на драфте — около 25%. 13,5% вероятности от их пика первого раунда и еще 11,5% от «Сан-Хосе», которые были получены, благодаря обмену защитника Эрика Карлссона в стан «Шаркс».

«У нас уже есть хорошие игроки, есть хорошие игроки на подходе, а также мы рассчитываем на этот драфт. Говорят, что это самый глубокий драфт за долгое время.

Мы будем три раза выбирать в первом раунде, возможно — первыми. И когда получаешь таких игроков, они могут стать решающими для развития клуба.

Мне всегда везло с тем, что я хочу получить, так что я уже запланировал нам первый номер, все решено. У нас будет первый пик, точно вам говорю», — приводит слова Смита официальный портал НХЛ.