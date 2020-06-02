Москва, , 18:39 — REGNUM Министерство юстиции России 1 июня зарегистрировало Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (далее — ОФСОО «ФАТСР»). Федерация объединит несколько военно-прикладных видов спорта в одно направление. Об этом сообщил генеральный секретарь ОФСОО «ФАТСР», председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Армейская тактическая стрельба является новым военно-прикладным видом спорта, не имеющим аналогов в истории российского и мирового спорта. «Уникальность этой стрельбы заключается в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия и элементов рукопашного боя в одном упражнении. При его выполнении чередуется мишенная (тактическая) обстановка, возникают препятствия, стрелок меняет положения тела, происходит перезарядка (выбор) оружия и смена огневых позиций», — объяснил Дмитрий Нестеров.

Федерация армейской тактической стрельбы в России создана по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Президентом ФАТСР избран начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.