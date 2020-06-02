Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Глава Союза регби Грузии Гоча Сванидзе назвал примерную дату следующей игры между сборными России и Грузии. Об планах он рассказал 2 июня на грузинском «Общественном телевидении».

«Мы согласовали возможную дату, это конец октября, начало ноября», — сказал Сванидзе. Он добавил, что перед тем, как были приняты карантинные меры по профилактике эпидемии коронавируса российская сборная уже приезжала в Грузию для проведения матча, но тогда его отменили.

Сванидзе также отметил, что проведение летних тестовых матчей отложено на неопределенный срок.

Напомним, игра между сборными России и Грузии в рамках чемпионата Европы по регби был назначен на 14 марта. 13 марта ассоциация «Регби Европы» его отложила на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.