Копенгаген, , 20:59 — REGNUM В матче 25-го тура датской Суперлиги столичный «Копенгаген» одержал уверенную победу над «Люнгбю» со счетом 4:1. Матч был разыгран 1-го июня на стадионе «Люнгбю» в Конгенс Люнгбю.

Статистика матча («Люнгбю"/"Копенгаген»)

Удары 9/21

Удары в створ 5/9

Владение 39%/61%

Нарушения 14/10

Угловые 4/6

За один тур до конца «Копенгаген» набрал 53 очка и укрепился на второй позиции. «Люнгбю» с 31-м баллом остался на 8-м месте.

Составы на матч:

«Люнгбю»: Миккельсен, Винтер (Тсембе ↑ 79), Гиртсен, Грегор, Корлу (Маркуссен ↑ 63), Йоргенсен, Расмуссен, Вестергаард (Энгардт ↑ 79), Ромер (Варминг ↑ 63), Нильсен, Гюткьер (Нильсен ↑ 89).

«Копенгаген»: Йонссон, Варела, Бенгтссон, Бьелланд, Нельссон, Стаге, Зека, Бил (Бартолец ↑ 88), Фальк (Овьедо ↑ 84), Дарами (Мудражия ↑ 84), Кауфманн (Сантос ↑ 61).

Забитые мячи: Расмус Флек (Мохаммед Дарами) 33 — 0:1, Магнус Варминг (Густав Маркуссен) — 1:1, Мохаммед Дарами (Пьер Бенгтссон) 73 — 1:2, Пеп Бил (пенальти) 86 — 1:3, Карло Бартолец (Зека) 90 — 1:4.