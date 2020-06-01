Копенгаген, 1 июня 2020, 20:59 — REGNUM В матче 25-го тура датской Суперлиги столичный «Копенгаген» одержал уверенную победу над «Люнгбю» со счетом 4:1. Матч был разыгран 1-го июня на стадионе «Люнгбю» в Конгенс Люнгбю.
Статистика матча («Люнгбю"/"Копенгаген»)
Удары 9/21
Удары в створ 5/9
Владение 39%/61%
Нарушения 14/10
Угловые 4/6
За один тур до конца «Копенгаген» набрал 53 очка и укрепился на второй позиции. «Люнгбю» с 31-м баллом остался на 8-м месте.
Составы на матч:
«Люнгбю»: Миккельсен, Винтер (Тсембе ↑ 79), Гиртсен, Грегор, Корлу (Маркуссен ↑ 63), Йоргенсен, Расмуссен, Вестергаард (Энгардт ↑ 79), Ромер (Варминг ↑ 63), Нильсен, Гюткьер (Нильсен ↑ 89).
«Копенгаген»: Йонссон, Варела, Бенгтссон, Бьелланд, Нельссон, Стаге, Зека, Бил (Бартолец ↑ 88), Фальк (Овьедо ↑ 84), Дарами (Мудражия ↑ 84), Кауфманн (Сантос ↑ 61).
Забитые мячи: Расмус Флек (Мохаммед Дарами) 33 — 0:1, Магнус Варминг (Густав Маркуссен) — 1:1, Мохаммед Дарами (Пьер Бенгтссон) 73 — 1:2, Пеп Бил (пенальти) 86 — 1:3, Карло Бартолец (Зека) 90 — 1:4.