Анахайм, США, , 17:55 — REGNUM Бывший защитник «Авангарда» Коди Керран подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс».

Напомним, что недавно канадскому хоккеисту пришлось выплатить «Авангарду» 20 миллионов рублей за расторжение контракта.

Согласно информации Cap Friendly, соглашение 30-летнего защитника с «Анахаймом» заключено на два года с окладом в размере двух миллионов долларов. Контракт несёт односторонний характер.

В минувшем сезоне Керран выступал за шведский «Рёгле», набрав 49 (12+37) очков в 48 матчах чемпионата.