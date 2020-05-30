Москва, , 11:54 — REGNUM Бывший баскетболист «Юты Джаз» Экпе Юдо может перейти в московский ЦСКА. Об этом 30 мая написал его одноклубник Джо Иглз в Twitter.

Юдо написал сообщение, в котором намекнул на переход в другой клуб. На это Иглз ответил: «Насколько я знаю, ты собираешься в ЦСКА».

Отметим, что Юдо и Иглз играли за «Юту» с 2017 по 2019 год. Юдо был выбран клубом «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте НБА в 2010 году под общим шестым номером.

Он также играл за «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», израильский «Бней Герцлия» и турецкий «Фенербахче». В 2017 году в составе турецкого клуба он выиграл Евролигу, став самым ценным игроом (MVP) «Финала четырёх». Сейчас он выступает за китайский «Бэйцзин».

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