Тегеран, , 08:58 — REGNUM Азиатская футбольная конфедерация (АФК) начала опрос в своем Твиттере, в котором пользователи большинством голосов проголосовали за стадион «Азади» в качестве лучшей площадки в Центральной и Южной Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 мая.

«Построенный в качестве центрального места проведения Азиатских игр 1974 года, стадион Азади в Тегеране является домашней площадкой для национальной сборной Исламской Республики Иран, а также отечественных тяжеловесов ФК Персеполис и Эстегляль», — сообщает АФК.

«Чашеобразная структура, которая помогает ощутить яркую и часто завораживающую атмосферу создаёт форму спортивного комплекса Азади, который также содержит центр водных видов спорта и несколько других спортивных объектов», — отмечается в заявлении.

Стадион Азади был открыт в 1971 году. Рекорд посещаемости был установлен в сентябре 1997 года, когда 120 000 болельщиков посетили отборочный матч чемпионата мира по футболу 1998 года между Ираном и Саудовской Аравией, который завершился ничьей (1: 1).