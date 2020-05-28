Москва, , 11:35 — REGNUM Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнётся 2 сентября. Об этом 28 мая сообщается на сайте лиги.

«КХЛ уведомила клубы о том, что определена предварительная дата начала чемпионата сезона 2020/21 годов — 2 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата согласована с Федерацией хоккея России (ФХР).

Напомним, сезон 2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.

Читайте также: КХЛ может перевести одну команду из Западной конференции в Восточную