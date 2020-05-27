Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов лиги. Об этом 27 мая заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Отмечается, что из каждой конференции четыре лучших команды сыграют между собой по три матча по круговому формату. Это позволит чтобы определить номер посева.

Западная конференция:

«Сент-Луис Блюз»;

«Колорадо Эвеланш»;

«Вегас Голден Найтс»;

«Даллас Старз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз»;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Вашингтон Кэпиталз»;

«Филадельфия Флайерз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, остальные клубы будут играть в квалификационном раунде.

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