Сочи, Краснодарский край, , 18:37 — REGNUM Клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» заключил договор о сотрудничестве с ХК «Сочи», сообщает официальный портал лиги.

Согласно этому соглашению, клуб КХЛ «Сочи» сможет отправлять хоккеистов за игровой практикой в расположение «Ижстали».

В рамках минувшего сезона «сочинцы» заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 59 очков за 62 матча чемпионата.

«Ижсталь» также не отличились выдающимися результатами. За 54 встречи чемпионата клуб набрал 54 очков, заняв одиннадцатое место в Восточной конференции.