Париж, , 11:23 — REGNUM Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира — 2018 на аукционе. Об этом 23 мая сообщает Le Soir.

По информации издания, медаль продана за €66 тыс. Имя футболиста, выставившего награду на продажу, не разглашается.

Отмечается, что на аукционе также были проданы золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов, на которых чемпионом стала сборная Бразилии. Их цена составила €44 тыс. и €46 тыс.

Напомним, в 2018 году чемпионат мира прошёл в России. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.