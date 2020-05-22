Берлин, 22 мая 2020, 23:32 — REGNUM В рамках второго матча первого тура группы B онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020 встретились коллективы BIG и MAD Lions. Игра завершилась волевой победой немцев со счетом 2:1.
Счет по картам:
Mirage: MAD Lions 16:11 BIG
Nuke: MAD Lions 7:16 BIG
Vertigo: MAD Lions 13:16 BIG
24-летний немецкий снайпер Флориан «syrsoN» Рише был признан MVP встречи, по версии болельщиков (71% голосов). Коэффициент k/d игрока составил 1,59, а средний урон за раунд — 83,8.
На данный момент MAD Lions без очков занимает третье место. BIG, одержав победу и набрав 3 очка, поднялся на вторую строчку. Призовой фонд турнира составляет 160 тысяч долларов.
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