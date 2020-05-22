Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:18 — REGNUM Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Об этом 22 мая сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Погребняк сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Среди остальных сотрудников клуба случаев инфицирования не выявлено.
Напомним, среди футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) коронавирус подтверждён у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника «Рубина» Константина Плиева и защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Кроме того, хавбек «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что перенёс болезнь ранее и уже выздоровел.
Читайте также: У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус