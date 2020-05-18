Нью-Йорк, США, , 08:48 — REGNUM На аукционе в Нью-Йорке продали баскетбольные кроссовки Майкла Джордана. Об этом 17 мая сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Кроссовки проданы за $560 тыс. Это почти в четыре раза больше первоначальной цены. Sotheby's рассчитывал продать их за $100−150 тыс. Кроссовки Air Jordan 1 выполнены в цветах клуба «Чикаго Буллз».

Напомним, Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Также он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

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