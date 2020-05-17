Москва, , 13:34 — REGNUM 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что сделал главную ошибку, когда согласился играть матч на первенство мира с Каспаровым в Москве. Об этом он сказал в интервью RTVI.

«Свою главную ошибку вне шахмат я сделал, когда согласился играть на матч на Первенство мира с Каспаровым в Москве в Советском Союзе», — сказал Карпов.

По его словам, это была грубейшая ошибка, поскольку «только у нас могло так проявляться невежество чиновников».

«Министр спорта Аграмов, который когда он принимал решение против правил (а правила мировые), говорил: «Но вы всё равно будете делать так, как мы вам скажем, вы же шахматисты советские, что же вы будете против меня. Я представитель власти», — рассказал Карпов.

Напомним, матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Карповым и претендентом Каспаровым начался в сентябре 1984 года в Москве.

В феврале 1985 года он был остановлен при счёте 5:3 в пользу Карпова. А осенью 1985-го был объявлен новый матч, в котором победил Каспаров.