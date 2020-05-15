Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Центрфорвард петербургского СКА Дмитрий Кагарлицкий может быть обратно обменян в московское «Динамо».

Согласно сообщениям «Спорт-Экспресс», ради возвращения результативного нападающего «динамовцы» готовы отдать взамен троих хоккеистов. В петербургский клуб могут перейти 16-летний защитник Павел Минтюков, а также нападающие Даниил Лазутин (16 лет) и Никита Чибриков (17 лет). Сообщается, что все планируют переехать в Северную Америку.

Напомним, что Кагарлицкий покинул «Динамо» прошлым летом, проведя потрясающий сезон 2018/2019. В том году нападающий набрал 61 (24+37) очков в 61 матче чемпионата, когда в этом сезоне СКА не включал его в состав с 7 января.