Барселона, Испания, , 12:43 — REGNUM Возвращение нападающего ПСЖ Неймара в «Барселону» невозможно. Об этом 14 мая заявил советник президента «Барселоны» Карлес Рексач, сообщает COPE.

«Анализируя нынешнюю ситуацию, я считаю, что возвращение Неймара невозможно», — сказал Рексач.

По его словам, Неймар понял, какую роль для него играла «Барселона». В ПСЖ его голы стали менее заметными, чем в каталонском клубе.

Напомним, Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Он победил в Лиге чемпионов, стал двукратным чемпионом Испании. Летом 2017 года он перешёл в ПСЖ за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира.