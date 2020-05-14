Москва, , 09:47 — REGNUM Президент UFC Дана Уайт и бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказали слова поддержки бойцу смешанных единоборств из Дагестана Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи с болезнью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом они написали на своих страницах в Twitter.

Напомним, Нурмагомедов-старший 25 апреля был госпитализирован с подозрением на пневмонию в одну из больниц Махачкалы. Позже, 3 мая, в связи с ухудшением состояния его самолетом МЧС доставили в Москву. Накануне, 13 мая, СМИ сообщили, что 57-летний мужчина находится в столичном военном госпитале в критическом состоянии.

«Абдулманап Нурмагомедов является настоящим мастером боевых искусств, который живет гордо, честно и с уважением к окружающим. <…> Я знаю, как близок Хабиб со своим отцом, мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых», — написал Дана Уайт.

Ирландский боец Конор Макгрегор также высказал слова поддержки.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек воспитал большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы можем себе представить, настоящий гений. Очень опечален этой новостью. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжелое для них время», — написал Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. В сентябре 2019 года он попал в Книгу рекордов России как специалист, воспитавший наибольшее количество триумфаторов первенств планеты.

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