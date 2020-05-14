Стокгольм, , 09:34 — REGNUM Шведская лыжница Йенни Эберг завершила спортивную карьеру после того, как выздоровела от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает газета Expressen.

«Когда я болела, я думала о том, смогу ли тренироваться по четыре-пять часов в день с мая по ноябрь. Я чувствую, что у меня нет должной мотивации для этого», — сказала Эберг.

Она добавила, что продолжает тренироваться, чтобы чувствовать себя хорошо, а не для спортивных достижений.

В активе 30-летней лыжницы две бронзовые награды на юниорских чемпионатах мира. В сезоне 2014/15 она выигрывала в гонке на этапе Кубка мира.