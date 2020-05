Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:44 — REGNUM 8 мая в рамках шестого тура ESL One: Road to Rio — Europe встретились коллективы GODSENT и mousesports. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой GODSENT со счетом 2:0 на картах Overpass (16:10) и Train (16:11).

Самым ценным игроком встречи был признан 28-летний финский киберспортсмен Йессе «zehN» Линьяала, коэффициент k/d которого составил 1,93, а средний урон за раунд — 111,5.

Потерпев поражение, mousesports практически лишился шансов пройти в следующую стадию квалификаций на Major Rio 2020. GODSENT, набрав 12 очков, занял третье место в группе B.