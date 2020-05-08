Лондон, , 07:47 — REGNUM Руководство «Формулы-1» не исключает варианта полной отмены в 2020 году всех гонок Гран-при, заявил глава «Формулы-1» Чейз Кэри. Об этом 7 мая сообщает BBC News.

По словам спортивного функционера, сейчас невозможно дать каких-либо гарантий, что сезон 2020 вообще состоится. Пока же, сказал Кэри, «нашей целью остаётся проведение первого этапа 5 июля в Австрии».

Кэри считает, что ситуация с возвращением к гонкам сейчас достаточно оптимистичная, хотя гонки в Европе, если они состоятся, ожидаемо пройдут без болельщиков.

«Мы чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли», — приводит BBC News слова Кэри.

Как сообщало ИА REGNUM, «Формула-1» может перенести Гран-при Венгрии на 23 августа вместо запланированного начала с 31 июля.

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