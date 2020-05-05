Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин считает самым оптимальным решением провести «Финал восьми» Лиги чемпионов. По словам наставника, это будет справедливо и честно по отношению ко всем участникам турнира.

«Мы сражались в Лиге чемпионов весь сезон. Было непросто, нам выпали сильные группы на обоих этапах. И по итогам основного раунда сразу три команды нашей группы набрали одинаковое количество очков, в ней не было явного победителя. Поэтому для меня самым справедливым и честным решением будет провести Финал «восьми» Лиги чемпионов. И не важно, в каком месяце — сентябре или октябре», — отметил руководитель тренерского штаба.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в марте 2020 года «Ростов-Дон» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч с французским «Брестом» должен был пройти в ростовском дворце спорта 4 апреля, однако все игры были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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