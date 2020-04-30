Льеж, Бельгия, , 19:49 — REGNUM Льежский «Стандарт» испытывает финансовые трудности на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Клуб не получили лицензию на выступление в высшем бельгийском дивизионе в следующем сезоне.

Бельгийский полузащитник Маруан Феллайни поможет «Стандарту» денежными средствами. Хавбек китайского «Шаньдун Лунэн» отправит в долг 3 миллиона евро льежской команде. Феллайни является воспитанником «Стандарта».

Сообщается, чтобы «Стандарту» лицензию на следующий сезон, клубы нужно предоставить финансовые гарантии до 5 мая.