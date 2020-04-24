Париж, , 10:23 — REGNUM Ряд теннисных турниров могут пройти в Германии и Франции в мае. С 1 по 4 мая в Германии пройдёт выставочный турнир Tennis Point Exhibition, в котором примут участие восемь игроков.

С 16 по 17 мая выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown пройдёт во Франции. В нём сыграют такие теннисисты, как Давид Гоффен, Фабио Фоньини, Бенуа Пэр и Алексей Попырин.

Кроме того, выставочный турнир планирует организовать испанский теннисист Рафаэль Надаль на базе своей академии на Мальорке (Испания).

Предполагается, что во всех турнирах на корте будут находиться только теннисисты и судья на вышке. За пределами корта игроки будут носить защитные маски.