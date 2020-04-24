Тегеран, , 08:31 — REGNUM 23 апреля официальный представитель федерации бодибилдинга в иранской провинции Кум заявил, что спортсмены провинции будут соревноваться в онлайн-соревнованиях под эгидой Международной федерации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Амаде рассказал журналистам IRNA, что каждый год проводится несколько международных соревнований по бодибилдингу и фитнесу, в которых спортсмены из Кума принимали участие и добивались успеха.

Амаде сообщил, что сейчас Международная федерация предоставила большую возможность для спортсменов. Учитывая вспышку коронавируса, Международная федерация решила провести соревнования в режиме онлайн.

Он отметил, что организация не накладывает никаких ограничений на проведение соревнований, и те, кто раньше не мог в них участвовать, могут проявить себя на соревнованиях, которые будут проведены в режиме онлайн.

«Спортсмены должны будут заснять себя в одной произвольной и семи обязательных позах, а затем отправить 40-секундный ролик в Международную федерацию», — сказал Амаде, подчеркнув, что одежда спортсменов должна соответствовать рекомендациям Федерации, при этом масло использовать не разрешается.

Он также сообщил, что регистрация участников соревнований будет проведена 27 апреля, а победитель и двое призеров получат по 250, 150 и 100 тысяч евро соответственно.