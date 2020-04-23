Вильнюс, , 18:49 — REGNUM Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» объявил о заключении контракта с американским защитником Стивом Вастурия, сообщает портал Sportando. Соглашения будет рассчитан на один игровой сезон.

В прошедшем сезоне 25-летний Вастурия защищал цвета «Фехты» в чемпионате Германии.

В Лиге чемпионов ФИБА игрок набирал 11,8 очка, 3,9 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч. «Фехта» заняла пятое место в турнирной таблице группы Б и покинула турнир на стадии группового этапа. Отметим, что Лига чемпионов приостановлена на стадии четвертьфинала в связи с пандемией коронавируса.

В чемпионате Германии «Фехта» занимает шестую строчку, набрав 24 очка в 21 матче. Стив Вастурия в среднем набирал 13,4 очка, 3,7 подбора и 4,9 передачи за матч.