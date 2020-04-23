Берлин, , 18:14 — REGNUM Руководство немецкой Бундеслиги объявило о возможном возобновлении чемпионата в ближайшее время.

Согласно данным, указанным на официальном сайте Бундеслиги, два высших футбольных дивизиона Германии готовы продолжить сезон в мае без зрителей. Окончательное решение будет принято в ближайшее время властями.

Бундеслига приготовила специальную медицинскую программу для проведения чемпионата в новых условиях. Она включает: строгие гигиенические правила, регулярное тестирование на коронавирус и, соответственно, наблюдение за здоровьем футболистов.

Сообщается, что на поддержание третьего по силе дивизиона Германии и женской Бундеслиги будут выделены 7,5 миллионов евро.