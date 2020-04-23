Казань, , 10:08 — REGNUM В Татарии шахматисты принимают участие в турнирах в режиме онлайн, находясь на самоизоляции, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Порядка ста человек из разных населенных пунктов республики принимают участие в каждом турнире цикла онлайн-матчей «Коронавирус-стоп!». Первая игра прошла еще 12 апреля, следующий онлайн-матч — 23 апреля. До конца месяца проведут еще две игры.

Соревнования в спортивной дисциплине «блиц» подразумевают материальное стимулирование, призовой фонд — 10 тыс. рублей. Ограничений по возрасту нет. В каждом турнире предусмотрены специальные призы для ветеранов, женщин и детей до 14 лет. В мае в планах продолжить играть заочно в измененном формате с участием ведущих гроссмейстеров республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, можно активизировать общение с друзьями или родственниками в режиме онлайн. Между ними дистанционно организовать совместные умные настольные игры, например в шахматы. Есть целый ряд интересных игр для большой компании. Можно также организовать конкурсы или викторины.

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