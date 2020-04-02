Москва, , 13:14 — REGNUM Меры административной и уголовной ответственности, которые приняты в России с связи с пандемией коронавируса, абсолютно оправданны, поскольку речь идет о здоровье людей. Поэтому ответственность лежит на каждом человеке в стране. Особенная ответственность на тех гражданах, которые находятся в режиме карантина, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации РФ Константин Долгов.

«Большая часть населения режим самоизоляции соблюдает, но есть исключения. Каждый человек должен понимать, что государство очень многое делает для граждан, объявляет о мерах поддержки. Но, в свою очередь, и мы должны проявлять ответственность, поскольку никто обязанности с нас не снимает.

Для многих сложный вопрос — чем заняться на карантине по коронавирусу. Во-первых, у кого есть дети, думаю, этот вопрос не стоит — пообщаться и поиграть с детьми, побыть в свободное от работы время с семьёй.

Во-вторых, никто не отменяет такое хорошее занятие — почитать книгу. В жизни так мало времени, чтобы открыть книгу в бумажном классическом виде и почитать. Карантин — самое подходящее для этого время.

В-третьих, можно активизировать общение с друзьями или родственниками в режиме онлайн. Между ними дистанционно организовать совместные умные настольные игры, например в шахматы. Есть целый ряд интересных игр для большой компании. Можно также организовать конкурсы или викторины.

Важно отметить, что сейчас хромает трафик у провайдеров, а если подключатся еще большее количество людей и нагрузка возрастет, то, конечно, будет сложно. Поэтому всем провайдерам нужно обеспечить бесперебойную и хорошую работу сетей. Это важно, потому что люди продолжают работать и общаться по интернету.

При желании есть многое, чем можно заняться гражданам в карантин. Самое главное — понять, что самоизоляция нужна, что она нужна ни кому-то, а именно вам. Президент Владимир Путин правильно сказал, «не надо рассчитывать на авось». Мысль гениальна в своей простоте, авось здесь точно не пройдет.

Время карантина по коронавирусу — это не только общение, это время возвращения к тому, от чего многие из граждан отвыкли, — к базовым и необходимым для человека вещам — в частности, к чтению книг, которое ничто не может заменить. Виртуальные источники информации никогда не заменят бумажные книги», — высказал свое мнение эксперт.

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