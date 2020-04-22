Лондон, , 22:41 — REGNUM В ближайшее трансферное окно «Челси» собирается подписать 26-летнего таранного форварда «Наполи» и сборной Польши Аркадиуша Милика, который в текущем сезоне принял участие в 16-ти матчах Серии А и забил 9 мячей.

Так как «Челси» испытывает финансовые трудности, лондонский клуб постарается использовать в сделке по трансферу поляка 23-летнего оттянутого форварда «Сассуоло» Жереми Бога, в котором заинтересовано руководство «Наполи». У «Челси» есть опция обратного выкупа ивуарийца за 20 миллионов евро.