Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Матчи в профессиональных спортивных лигах будут проходить без зрителей после возобновления сезонов. Об этом 17 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

«Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения», — приводит слова Трампа The Score.

Он добавил, что сначала, возможно, болельщиков будут сажать через два сиденья друг от друга. Но когда вирус уйдёт, арены будут заполнены.

Напомним, регулярные чемпионаты всех американских лиг остановлены из-за пандемии коронавируса. Больше всего заражённых выявлено в США.