Манчестер, Великобритания, , 20:36 — REGNUM 30-летний защитник «Эстудиантес» Маркос Рохо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», попросил руководство «манкунианцев» оставить его в Аргентине. «Эстудиантес» арендовал Рохо в зимнее трансферное окно. Срок аренды действует до конца июня 2020-го года.

До приостановки сезона Рохо принял участие лишь в одном матче за «Эстудиантес», в котором отличился голевой передачей.

В 2014-м году Маркос Рохо перебрался из «Спортинга» в «МЮ» за 20 миллионов евро. На сегодняшний день стоимость аргентинца по оценкам transfermarkt составляет 8 миллионов евро.