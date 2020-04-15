Москва, 15 апреля 2020, 20:04 — REGNUM 15 апреля в рамках второго тура группы B онлайн-турнира Home Sweet Home Cup 2 встретились команды forZe и Nordavind. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась поражением российского коллектива со счетом 1:2.
Счет по картам:
Overpass: Nordavind 16:14 forZe
Inferno: forZe 16:10 Nordavind
Nuke: forZe 12:16 Nordavind
Самым ценным игроком встречи стал 19-летний российский киберспортсмен Евгений «FL1T» Лебедев, коэффициент k/d которого составил 1,39, а средний урон за раунд — 87,2.
ForZe в 22:00 мск сыграют с победителем матча Sprout — Japaleno за выход в плей-офф турнира.