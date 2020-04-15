Севилья, Испания, , 10:34 — REGNUM Бывший вратарь «Севильи» и «Валенсии» Андрес Палоп выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля он сообщил на своей странице в Instagram.

Палоп рассказал, что был госпитализирован 12 дней назад из-за положительного теста на коронавирус.

«Теперь я могу сказать, что после нескольких дней неудач и неуверенности у меня диагностировали отрицательный результат. Так что я уже дома», — написал 46-летний экс-вратарь.

Напомним, с 1999 по 2005 год Палоп выступал за «Валенсию», после чего до 2013 года играл за «Севилью». Он является двукратным чемпионом Испании (2002, 2004), трёхкратным обладателем Кубка УЕФА (2004, 2006, 2007). Он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА (2004, 2006), Кубок Испании (2007, 2010), а также один раз — Суперкубок Испании (2007).