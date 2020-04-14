Москва, , 15:47 — REGNUM Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике перенесён с июня на осень. Об этом 14 апреля заявил глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, сообщает ТАСС.

«Турнир надо переносить, потому что осталось два месяца. Естественно, в такой ситуации мы не можем что-либо делать, поэтому я предложил октябрь», — сказал Агапитов.

Он добавил, что проведение турнира не представляется возможным, поскольку все страны заблокированы.

Первоначально проведение чемпионата Европы планировалось в Москве в период с 4 по 12 апреля. В марте Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о переносе турнира на 13−21 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве лишился статуса отборочного к ОИ-2020